В первомайские праздники в Екатеринбурге состоятся забеги, посвященные Дню Победы

Участниками спортивных мероприятий станут несколько тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первомайские праздники в Екатеринбурге состоятся несколько забегов, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, уже 30 апреля проведут 85-ю эстафету «Весна Победы», сразу после нее стартует «Майская гроза».

- В эстафете «Весна Победы» примут участие около 2,3 тысячи человек – представители спортивных школ, образовательных учреждений, вузов, ветераны и сильнейшие спортсмены. Всего же около 250 команд, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

При этом в рамках легкоатлетического забега «Майская гроза» состоится юбилейный забег, посвященный 20-летию Дворца игровых видов спорта. Участники стартуют от ДИВСа, бегут по набережной реки Исеть до проспекта Ленина.

- Отметим, что все спортивные состязания пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - добавили в администрации.