Суд отказался выпускать из СИЗО главу регионального наркоконтроля

Сторона защиты силовика настаивала на том, чтобы отпустить офицера из СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловском областном суде оставили без изменений решение об аресте начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи. В начале апреля его заключили под стражу до 9 июня.

Сторона защиты силовика настаивала на том, чтобы отпустить офицера из СИЗО и назначить более мягкую меру пресечения.

- Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалоб адвоката и обвиняемого Ивана Ергеледжи Постановление вступило в законную силу. Сотрудник полиции пробудет под стражей по 9 июня включительно, - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, подполковник полиции Иван Ергеледжи обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).