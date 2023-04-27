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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:06

В Каменске-Уральском в праздники проведут противопожарные рейды

Горожане отправятся отдыхать на природу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Спецслужбы будут наготове в майские праздники

Спецслужбы будут наготове в майские праздники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Каменск-Уральский в майские праздники в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая проведут противопожарные рейды с целью профилактики ЧП. Об этом сообщает портал KU66.RU.

В мэрии города заявили, что в праздники население города потянется на природу, что резко увеличивает риск природных пожаров. Рейды организуют, что жители Каменска-Уральского не расслаблялись, и не позволяли себе нарушать закон.

- Будут людей штрафовать за нарушения противопожарного режима, - рассказали в администрации города.

Отметим, что штрафы за нарушение противопожарного режима начинаются от суммы в пять тысяч рублей.