Неустроев сделал ребенку замечание, а потом набросился на него с нецензурной бранью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржца, обматерившего мальчика в шапке с буквой Z, оставили на свободе. Александра Неустроева, обвиняемого по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), не стали отправлять в СИЗО.

- Применена мера процессуального принуждения, не связанная с изоляцией от общества, - рассказал «КП-Екатеринбург» помощник руководителя регионального СУ СКР Максим Чалков.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство» в отношении 57-летнего Александра Неустроева. Поводом послужила перепалка со школьником в шапке с буквой Z. Все произошло 21 апреля у дома № 35 на Волгоградской. Неустроев сделал замечание, а потом набросился на ребенка с нецензурной бранью.

Мальчик является сыном росгвардейца, находящегося в зоне спецоперации. Мама ребенка обратилась в полицию, но к расследованию сразу же подключился и СКР.

Ожидалось, что мужчина отделается административным наказанием по статье 20.1 КоАП и получит штраф или до 15 суток ареста, однако на него завели уголовное дело. Теперь же ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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