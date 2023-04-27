В Нижнем Тагиле ремонтируют одну из центральных улиц

Дорожные работы в Нижнем Тагиле продлятся до ноября 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле стартовал ремонт проспекта Мира на участке от улицы Циолковского до проспекта Ленина. Общая площадь дорожных работ составляет 37 тысяч квадратных метров. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

Сейчас специалисты приступили к работе на трамвайных путях, где меняют полотно на пространстве между рельсов, где появится специальная плитка. На проспекте после майских праздников заменят бортовой камень и асфальтовое полотно.

Дорожные работы на этом участке будут вестись до окончания сезона проведения таких работ.

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