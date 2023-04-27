Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость27 апреля 2023 10:54

В Нижнем Тагиле ремонтируют одну из центральных улиц

Площадь дорожных работ составляет 37 тысяч квадратных метров
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дорожные работы в Нижнем Тагиле продлятся до ноября 2023 года

Дорожные работы в Нижнем Тагиле продлятся до ноября 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле стартовал ремонт проспекта Мира на участке от улицы Циолковского до проспекта Ленина. Общая площадь дорожных работ составляет 37 тысяч квадратных метров. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

Сейчас специалисты приступили к работе на трамвайных путях, где меняют полотно на пространстве между рельсов, где появится специальная плитка. На проспекте после майских праздников заменят бортовой камень и асфальтовое полотно.

Дорожные работы на этом участке будут вестись до окончания сезона проведения таких работ.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru