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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:43

Ямал присоединится к Всероссийскому субботнику позже других регионов

Такое решение приняли из-за климатических особенностей ЯНАО
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Регион приведут в порядок в начале мая

Регион приведут в порядок в начале мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 апреля в разных регионах страны прошел Всероссийский субботник. На Ямале в силу климатических условий его проведут только 6 мая. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В мероприятии может принять участие каждый житель округа, порядок будут наводить в общественных местах, во дворах, особое внимание уделят мемориалам и памятникам воинам-героям.

Населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа предложили для проведения субботников 500 территорий, сейчас идет подготовка инвентаря для проведения мероприятия.

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