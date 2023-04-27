Ямал присоединится к Всероссийскому субботнику позже других регионов

Регион приведут в порядок в начале мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 апреля в разных регионах страны прошел Всероссийский субботник. На Ямале в силу климатических условий его проведут только 6 мая. Об этом пишет портал «Ямал 1».

В мероприятии может принять участие каждый житель округа, порядок будут наводить в общественных местах, во дворах, особое внимание уделят мемориалам и памятникам воинам-героям.

Населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа предложили для проведения субботников 500 территорий, сейчас идет подготовка инвентаря для проведения мероприятия.

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