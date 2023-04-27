Грозы и снег ожидаются в Свердловской области

В Екатеринбурге осадки ожидаются в пятницу утром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй день синоптики обещают жителям Свердловской области ветер с порывами до 17-18 метров в секунду, но и это еще не все прелести уральской весны. Согласно прогнозам, на регион вот-вот обрушатся грозы и…снег.

- Связанные с циклоном осадки распределятся по территории Свердловской области неравномерно и придутся, в основном (до 5-8 мм), на север региона, - рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». - Кроме того, в северных районах области в дневные часы вероятны грозы.

По его данным, погода испортится уже сегодня 27 апреля. Сначала похолодание и осадки ожидаются на севере региона, а примерно через сутки и на юге.

- Холодный фронт с дождем и примесью мокрого снега в течение ночи на 28 апреля будет двигаться на юг. В Екатеринбурге осадки на фронте ожидаются в пятницу утром, - рассказал эксперт.

Напомним, ранее синоптики уральского гидрометцентра предупреждали, что вторжение арктического воздуха приведет к заморозкам в Свердловской области.

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