В самолет «Уральских авиалиний» попала молния

Самолет после инцидента выполняет рейсы по расписанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самолет А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» ударила молния, сообщает Telegram-канал Aviaincident. Сообщается, что в момент происшествия борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

- При выполнении технических работ на ВС А-320, рейса У6-079 Москва (Домодедово) - Санкт-Петербург (Пулково), обнаружены следы попадания атмосферного электричества на фюзеляже и крыльях. Идёт оценка повреждений, - уточняется в Telegram-канале.

Повреждения были обнаружены уже после выполнения рейса. В пресс-службе «Уральских авиалиний» «КП-Екатеринбург» сообщили, что самолет исправен и выполняет рейсы по расписанию. От более подробных комментариев в компании воздержались.

До этого, в середине апреля, самолету уральского перевозчика пришлось совершить аварийную посадку в Сибири. Рейс летел из Хабаровска в Екатеринбург. Причиной стало плохое самочувствие одной из пассажирок. На борту сознание потеряла 80-летняя женщина. После этого самолет был посажен на запасной аэродром Томска.