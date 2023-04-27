В ветреную погоду на улице стоит держаться подальше от легких построек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области на 28 апреля. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, будут достигать 18 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды, - обратились к жителям региона в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напомнили, что в ветреную погоду на улице стоит держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев и строящихся или ремонтируемых зданий.

Автомобилистам в ветреную погоду необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством, а также не оставлять машины вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.

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