В ветреную погоду на улице стоит держаться подальше от легких построек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области на 28 апреля. Порывы ветра, по прогнозам синоптиков, будут достигать 18 метров в секунду.
- В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды, - обратились к жителям региона в ГУ МЧС по Свердловской области.
Спасатели напомнили, что в ветреную погоду на улице стоит держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев и строящихся или ремонтируемых зданий.
Автомобилистам в ветреную погоду необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством, а также не оставлять машины вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru