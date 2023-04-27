В Екатеринбурге организовали Почетный караул у Вечного огня

Школьники будут заступать на Почетный караул до 9 мая включительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге школьники заступили в Почетный караул у Вечного огня во время проведения ежегодной патриотической акции «Пост №1». Школьники будут дежурить у Вечного огня до 9 мая. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Почетный караул несут больше 500 школьников в возрасте от 12 до 18 лет из 23 населенных пунктов Свердловской области. В числе участников - школьники, участники военно-патриотических клубов, кадеты, поисковики.

Каждая группа караула состоит из четырех человек, время дежурства – 15 минут. Караул заступает на пост каждый день с 10 до 16 часов.

В День Победы Почетный караул также будет организован на площади Первой Пятилетки у мемориала погибшим уралмашевцам, а также на мемориальном комплексе у Широкореченского кладбища и у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу на Привокзальной площади.