На главу екатеринбургского «Мемориала»* составили два протокола о дискредитации

Алексея Мосина доставили в полицию 27 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

На главу екатеринбургского «Мемориала»* Алексея Мосина составили два протокола о дискредитации ВС РФ. Для этого его утром 27 апреля доставили в полицию. Дела связаны с размещенными материалами на сайте общества. Об этом сообщается в их группе во «ВКонтакте».

- Алексей Мосин не является руководителем сайта Уральского Мемориала* и не имеет к нему доступа, - также рассказали в группе общества.

Напомним, в начале апреля мы писали, что полиция вернула екатеринбургскому отделению организации «Мемориал»* материалы и технику, изъятые при обыске 23 июня прошлого года. Как сообщал в своем блоге Алексей Мосин, не было высказано никаких претензий в адрес общества, запрещенного ничего обнаружено не было и дело тогда было не заведено.

*Организация, признанная в России иностранным агентом (ликвидирована по решению суда)