В Екатеринбурге завершили поиски 48-летнего мужчины

Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершили поиски 48-летнего Анатолия Черепанова, пропавшего 5 апреля. Поисками мужчины занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, Жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, ранее волонтеры рассказали подробности исчезновения 50-летнего екатеринбуржца Сергея Корякина. Он перестал выходить на связь 13 апреля.

- Телефон Сергея отключен. О нем все отзываются только положительно, ранее он никогда не пропадал. Почему он ушел, они не понимают - никаких предпосылок для этого не было, семья жила обычной жизнью, не ссорились, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отряде «ЛизаАлерт».

Дома его ждут и очень волнуются жена и пожилая мама.

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