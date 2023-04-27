На железнодорожном вокзале Екатеринбург пройдет Всероссийская акция Диктант Победы

Фото: пресс-служба СвЖД

Вокзал Екатеринбурга на Свердловской железной дороге, а также Казанский вокзал в Москве, вокзалы Новосибирск-Главный и Саратов станут площадками проведения всероссийской акции Диктант Победы. Она пройдет 27 апреля в 12:00 по московскому времени (14:00 по местному).

Благодаря Диктанту Победы все желающие смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Участникам акции предстоит ответить на 25 вопросов: 20 из них посвящены общей военно-исторической тематике, 5 – региональной. При этом успешное написание Диктанта Победы даст старшеклассникам дополнительные преференции при поступлении в вузы, а федеральные победители получат право принять участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте диктантпобеды.рф.

Акция Диктант Победы проводится с 2019 года. В прошлом году ее участниками стали 1,6 млн человек из 45 стран мира.