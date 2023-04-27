Пожарные поезда СвЖД помогают бороться с последствиями пожара близ станции Сосьва в Свердловской области

Фото: пресс-служба СвЖД

Пожарные поезда станций Егоршино и Серов-Сортировочный продолжают работать на ликвидации крупного пожара в поселке Сосьва на севере Свердловской области: помогают подразделениям МЧС во избежание новых очагов возгорания осуществлять пролив территории, а также станционных и подъездных путей.

Вчера, 25 апреля, в результате пожара на железнодорожных путях, принадлежащих ОАО «РЖД», произошло возгорание 11 вагонов, в том числе 7 с пиломатериалами и 4 порожних вагона. Устройства управления движением поездов на станции не пострадали. Обеспечено резервное электроснабжение объектов (резервный генератор электропитания). В настоящий момент на инфраструктуре ОАО «РЖД» пожар ликвидирован. Пострадавших среди работников компании нет. Размер причиненного ущерба устанавливается.

Ликвидация последствий пожаров находится на особом контроле руководителей железной дороги. СвЖД оказывает необходимую помощь железнодорожникам и их семьям, лишившимся жилья и имущества в результате происшествия в Сосьве.

Напомним, 25 апреля, Свердловская железная дорога направила шесть пожарных поездов для оказания помощи подразделениям МЧС в тушении пожаров на территории Свердловской области и Пермского края.

Пожарные поезда станций Кузино и Екатеринбург-Сортировочный оказывали подразделениям МЧС помощь в ликвидации крупного пожара в поселке Прогресс близ станции Коуровка. Со станции Егоршино пожарный поезд был направлен на станцию Карпунино, чтобы помочь спасателям бороться с огнем в близлежащем поселке Таежный. Команда пожарного поезда Серов-Сортировочный помогла подразделениям МЧС тушить возгорание на участке, прилегающем к станции Серов. Выполнив свою часть задачи, проследовали на помощь коллегам из МЧС в Сосьву. В тушении природных возгораний на перегоне Карелино – Косолманка участвовал пожарный поезд со станции Смычка, на перегоне Шумково – Лек работал пожарный поезд станции Кунгур.

Общая вместимость цистерн-водохранилищ одного пожарного поезда – более 120 кубометров, что сопоставимо с 50 пожарными автоцистернами. Благодаря этому, пожарные расчеты МЧС существенно экономят время на поиске источников воды и ее доставке автотранспортом. При этом зачастую подъехать максимально близко к очагам возгораний возможно только по железной дороге.