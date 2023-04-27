В Нижнем Тагиле должник спрятал от приставов Lexus в соседнем дворе

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле мужчина задолжал за транспортный налог 311 тысяч рубле. Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили об этом должника, однако платить тагильчанин не спешил.

Приставы выяснили, что на должника зарегистрирован Lexus RX -300 и потребовали предъявить имущество. Мужчина же заявил, что продал автомобиль.

- Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 22 тысяч рублей в качестве штрафной санкции. Автотранспортное средство было объявлено судебным приставом-исполнителем в исполнительный розыск, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

В итоге пристав нашел машину должника на парковке в соседнем дворе дома, где живет должник - мужчина таким образом пытался скрыть имущество.

Lexus арестовали и отправили на ответственное хранение в специализированную организацию. После этого должник погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор и вернул себе автомобиль.

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