Кольцово на майские праздники обслужит свыше 1,7 тысяч рейсов

Регулярные и чартерные полетные программы из Екатеринбурга будут выполнять 35 авиакомпаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Кольцово на майские праздники с 29 апреля по 9 мая обслужит свыше 1,7 тысяч рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. Всего из Екатеринбурга в майские праздники можно будет улететь по 77 внутрироссийским и международным направлениям.

- Для уральцев будут доступны прямые рейсы на отечественные курорты, - рассказали в пресс-службе аэропорта. - Заграницу можно будет отправиться как на морские курорты - в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Шарджу, Дубай, так и в богатые своими достопримечательностями Стамбул, Ереван, Самарканд, Минск и многие другие города.

Выполнять регулярные и чартерные полеты в майские праздники будут 35 авиакомпаний.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru