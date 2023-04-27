Жители Екатеринбурга пожаловались на жару в квартирах из-за включенного отопления

Батареи в квартирах горожан будут греть, пока не установится теплая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга 26 апреля пожаловались на жару в квартирах из-за включенного отопления.

- На улице тепло, а батареи все еще горячие. Открытая форточка не спасает от жары и духоты. Когда уже отключат отопление, - возмущается жительница Екатеринбурга Алена.

Точных дат, когда батареи остынут, пока нет. Администрация Екатеринбурга принимает решение о завершении отопительного сезона, когда в течение пяти дней температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла. Такой должна быть среднесуточная температура воздуха.

Отключают отопление в Екатеринбурге сразу после того, как вступает в силу постановление главы города об окончании отопительного сезона.

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