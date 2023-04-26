На суде мужчина не признал свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанина осудили за убийство знакомого. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в конце мая 2022 года. 55-летний свердловчанин находился в поселке Илим, куда он решил пригласить 63-летнего приятеля. Вместе они выпивали спиртное в беседке у дома мужчины.

- Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. На почве ревности между гостем и хозяином дома возникла ссора, в ходе которой у последнего возник умысел на убийство товарища, - рассказали в ведомстве.

Хозяин дома кухонным ножом несколько раз ударил гостя в лицо, шею и грудь. От нанесенных увечий приятель упал на пол. Тогда мужчина решил добить друга и попытался отрезать ему голову. 63-летний мужчина умер на месте от полученных ран.

В суде свердловчанин не признал свою вину. Он сообщил, что сам защищался от нападений приятеля. Однако государственные обвинители опровергли такую версию. Мужчину признали виновным, суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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