В Екатеринбурге на Ботанике произошел смертельный пожар

Пожарные нашли тело мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Ботаники сгорел частный дом. Пожар произошел вечером 26 апреля. В огне погиб хозяин жилища. Об этом сообщает портал Е1.

Дом на двух хозяев вспыхнул по адресу Межевая, 71. Причина возгорания пока неизвестна. Огонь появился в части дома мужчины, который находился в летнем домике. Он кинулся спасать жилище от пожара, однако сам из него не смог выбраться.

- Но он зачем-то забежал в горящий дом. Выбраться не смог, - рассказал очевидец.

Тело мужчины уже нашли пожарные. На данный момент, известно только, что он работал охранником и жил в доме один.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее в Сосьве в крупном пожаре были обнаружены тела двух людей. Днем 26 апреля во время разбора завалов на пепелище нашли обгоревшие останки человека. Предположительно, пожилая женщина проживала в доме на улице Ленина и какое-то время числилась пропавшей без вести.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru