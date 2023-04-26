В Екатеринбурге местная жительница обокрала магазин

В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина обокрала сетевой магазин в Пионерском районе. Она вынесла из супермаркета продукты. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбург.

Кража произошла 22 апреля в магазине по улице Сулимова. Там женщина вошла в торговый зал и пока никто не видит, набрала себе товаров на четыре тысячи рублей. После этого она поспешила скрыться.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемой злоумышленницы, - рассказали в полиции.

Подозреваемую в хищении доставили в дежурную часть. Как оказалось, продукты вынесла 39-летняя жительница Екатеринбурга. Ранее она не была судима. В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело за кражу. Женщине грозит реальный срок за совершенное преступление.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru