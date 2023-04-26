В Екатеринбурге местная жительница обокрала магазин

В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело за кражу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге женщина обокрала сетевой магазин в Пионерском районе. Она вынесла из супермаркета продукты. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбург.
Кража произошла 22 апреля в магазине по улице Сулимова. Там женщина вошла в торговый зал и пока никто не видит, набрала себе товаров на четыре тысячи рублей. После этого она поспешила скрыться.
- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемой злоумышленницы, - рассказали в полиции.
Подозреваемую в хищении доставили в дежурную часть. Как оказалось, продукты вынесла 39-летняя жительница Екатеринбурга. Ранее она не была судима. В отношении свердловчанки возбудили уголовное дело за кражу. Женщине грозит реальный срок за совершенное преступление.
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