В горах Сочи на вертолете эвакуировали двух екатеринбуржцев

Свердловчан передали врачам скорой помощи. Фото: МЧС России

В горах Сочи спасатели эвакуировали подростка и женщину из Екатеринбурга. Молодой человек и его мама упали со скалы. На помощь свердловчанам прибыл вертолет КА-32. Об этом сообщили в МЧС России.

- 16-летний подросток из Екатеринбурга упал со скального участка и травмировал ногу, а его мама получила черепно-мозговую травму. По телефону молодой человек сообщил, что она находится в бессознательном состоянии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасатели прибыли за молодым человеком и женщиной на вертолете. Найдя туристов на склоне горы, сотрудники ЮРПСО МЧС России применили бортовую лебедку и подняли людей на борт КА-32. Позже свердловчан передали врачам скорой помощи.

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