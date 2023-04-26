Пострадавшего доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге Toyota сбила мужчину на самокате. Авария произошла на улице Эскадронная. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции по Екатеринбургу.

- Автомобиль Toyota двигаясь по улице 2-я Новосибирская со стороны улицы Эскадронная, при съезде направо на улицу Умельцев допустил наезд на мужчину, который управлял СИМ, средством индивидуальной мобильности. Который не спешился при переходе проезжей части. Мужчина доставлен в 36 городскую клиническую больницу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

На месте работал экипаж Госавтоинспекции. Он выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовая авария. На улице Малышева столкнулись три легковушки. В ДТП пострадала женщина, ее забрали медики скорой помощи. Автомобиль женщины от удара оказался серьезно помят.

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