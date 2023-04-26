Двум свердловским биатлонисткам вручили знаки отличия

Награды свердловчанкам вручил областной министр Леонид Рапопорт. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Двух уральских биатлонисток отметили за вклад в развитие спорта и успешное выступление в сезоне. Ирине Казакевич и Тамаре Дербушевой 26 апреля вручили знаки отличия. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отметили и заслуги наставника спортсменок – Михаила Шашилова. Торжество состоялось в региональном министерстве физической культуры и спорта. Награды свердловчанкам вручил областной министр Леонид Рапопорт. Спортсменке Ирине Казакевич передали Благодарственное письмо губернатора Свердловской области. А чемпионке Тамаре Дербушевой были вручены удостоверение и знак «Мастер спорта России международного класса».

- Мы гордимся тем, как провели прошедший сезон уральские спортсмены: выиграли чемпионат России по числу золотых наград – шесть побед в 20 гонках. Ирина Казакевич и Тамара Дербушева благодаря своей стабильности попали в шестерку сильнейших общего зачета «Кубка Содружества», в котором выступали лучшие стреляющие лыжники России и Беларуси, а также рейтинга Союза биатлонистов России, – отметил министр физической культуры и спорта.

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