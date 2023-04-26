Мужчина был участником ЧВК Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Красноуральска Иван Новиков, ему было 48 лет. Мужчина был участником ЧВК. Информацию об этом сообщили в администрации городского округа.

- С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк. Прощание с Иваном состоится в Храме во имя Праведного Иоанна Кронштадтского и Преподобного Сергия Радонежского 27 апреля, - отметили в администрации.

Ранее в селе Покровское Горноуральского округа похоронили 41-летнего Александра Галицына, который погиб во время спецоперации на Украине. Известно, что мужчина был уроженцем именно этого населенного пункта, окончил местную школу № 10 и отслужил в армии в ракетных войсках стратегического назначения.