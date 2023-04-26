Екатеринбурженке грозит реальный срок за использование чужой банковской карты

На свердловчанку завели уголовное дело за кражу с банковского счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Екатеринбурга грозит реальный срок за использование чужой карты. Женщина успела потратить со счета несколько тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в отдел полиции города обратилась 46-летняя екатеринбурженка. Она рассказала, что с ее утерянной карты происходят списания за покупки, которые она не совершала. Всего со счета пропало около 6,5 тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 11 установили подозреваемую в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в полиции.

Как оказалось, чужой картой пользовалась 41-летняя жительница Екатеринбурга. Она рассказала, что нашла кредитку на улице, после чего совершила несколько покупок, оплачивая их чужой картой. При досмотре женщины, у нее обнаружили кредитку и изъяли.

На свердловчанку завели уголовное дело за кражу с банковского счета. За совершение преступления женщина может отправиться в тюрьму до шести лет.

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