Только 24 апреля к нему смогли выйти волонтеры и кинолог с собакой из колонии. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В лесу Карпинска нашли пенсионера, который потерялся там еще 21 апреля, мужчина блуждал по незнакомым тропам три дня, только 24 апреля к нему смогли выйти волонтеры и кинолог с собакой из колонии.

- На поиск была применена молодая собака немецкая овчарка по кличке Уракен Рагнар, который проработал след давностью до полутора суток, и в паре со своей хозяйкой старшим прапорщиком Загарских Ириной нашли ушедшего из дома пожилого мужчину, - рассказали в пресс-сслужбе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали, как идут поиски Анатолия Голдобина, который перестал выходить на связь еще 31 марта.

- По словам родственников, приехал в Екатеринбург из Нижнего Тагила на электричке и по пути от вокзала до родственников потерялся. Неместный, город не знает. Ранее не терялся, с близкими конфликтов не было. Телефона при себе нет, - уточняли в отряде.

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