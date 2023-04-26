В Каменске-Уральском пропал 49-летний мужчина

Мужчина пропал в Каменске-Уральском. Фото: «ЛизаАлерт»

В Каменске-Уральском начались поиски 49-летнего мужчины. С 23 апреля местонахождение Алексея Абрамова неизвестно. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Об этом сообщили в «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 180 сантиметра, нормального телосложения, глаза зеленого цвета, волосы седые, - рассказали в поисковом отряде.

В день пропажи на мужчине были черные брюки, бордовая футболка, черная куртка, синяя толстовка, черные кроссовки и черная кепка.

Если вам известно, где находится Алексей, сообщите об этом волонтеру поискового отряда Наталии по номеру 89022749500 или 88007005452. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

Ранее в Екатеринбурге завершились поиски двух братьев. Мальчикам 14 и 11 лет. Их нашли сотрудники полиции. Ребята провели ночь у дальней родственницы и не знали, что их ищут.

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