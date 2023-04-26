В полиции возбудили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Богдановича отдал телефонным мошенникам больше миллиона рублей. Мужчине позвонили якобы сотрудники банка. Об этом сообщили в ОМВД России по Богдановичскому району.

Инцидент произошел 20 апреля. Свердловчанину позвонили якобы представители банка. Они рассказали, что с карты мужчины неизвестные пытаются списать деньги. А для того, чтобы предотвратить кражи свердловчанину нужно взять кредит.

- Через некоторое время потерпевшему по средствам мессенджера позвонила женщина мнимый «старший по безопасности» и спросила - не оформлял ли он онлайн кредит. Услышав отрицательный результат, женщина попросила верить ей, пояснила, что это не единичный случай, что в области орудуют мошенники и убедила жертву оформить кредит, для того чтобы закрыть заявку по его счету, - рассказали в полиции.

Тогда свердловчанин послушал аферистов и взял займ. После этого мужчина отправился к банкомату и перевел мошенникам 1,07 миллиона рублей. Как только деньги были у злоумышленников, от мужчины отстали.

- По факту мошенничества в особо крупном размере следственным отделом возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается, - добавили в МВД.

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