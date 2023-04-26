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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 14:56

На железнодорожной станции Екатеринбурга рабочий погиб от удара током

Напряжение в контактной сети составило 2000 Вт
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Инцидент произошел вечером 26 апреля. Фото: уральская транспортная прокуратура

Инцидент произошел вечером 26 апреля. Фото: уральская транспортная прокуратура

На станции Свердловск-пассажирский погиб электромеханик, инцидент произошел вечером 26 апреля. Причиной смерти рабочего стало поражение электрическим током от контактной сети напряжением 2000 Вт.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и Свердловский транспортный прокурор. Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта правил техники безопасности, законодательства о безопасности движения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что на станции Сосьва 26 апреля сгорел вагон с лесоматериалами. На место выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.

- Возгорание пришло с поселка Сосьва, - рассказали в прокуратуре. - Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.