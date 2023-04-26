Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков. Полицейские заметили подозрительного прохожего во время дежурства на улице Технической. При виде силовиков он сбросил на землю сверток с неизвестным веществом.

- В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным метилэфедрона весом 1,83 грамма.Подозреваемого доставили в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства и установления личности, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался неоднократно судимый за кражу, разбой , хранение наркотических веществ 39-летний житель уральской столицы. Он рассказал, что купил «запрещенку» для себя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

К ЧИТАТЕЛЮ:

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru