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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:44

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков

Полицейские заметили подозрительного прохожего во время дежурства на улице Технической
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные поймали местного жителя, который перевозил партию наркотиков. Полицейские заметили подозрительного прохожего во время дежурства на улице Технической. При виде силовиков он сбросил на землю сверток с неизвестным веществом.

- В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным метилэфедрона весом 1,83 грамма.Подозреваемого доставили в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства и установления личности, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанным оказался неоднократно судимый за кражу, разбой , хранение наркотических веществ 39-летний житель уральской столицы. Он рассказал, что купил «запрещенку» для себя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

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