Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем объято уже 21 помещение, 16 из которых - жилые

В уральском поселке Таежный восстанавливают электроснабжение после природных пожаров. Причиной происшествия стала сухая трава, огонь охватил населенный пункт еще 25 апреля.

- 25 апреля на территорию выехала оперативно-выездная бригада Алапаевского района коммунальных электрических сетей для отключения оборудования – КТП 10/0,4кВ - от электроснабжения. Отключение было необходимой мерой, так как пожар подошел вплотную к подстанции, - рассказали в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Электромонтеры занимаются заменой трех сгоревших опор воздушных линий электропередачи, прокладывают новую воздушную линию и ведут наблюдение за ситуацией.

Напомним, в уральском поселке Таежный природный пожар перекинулся на жилые дома. Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем объято уже 21 помещение, 16 из которых - жилые.