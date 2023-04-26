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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:05

В уральском поселке Таежный восстанавливают электроснабжение после природных пожаров

Огонь охватил населенный пункт еще 25 апреля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем объято уже 21 помещение, 16 из которых - жилые

Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем объято уже 21 помещение, 16 из которых - жилые

В уральском поселке Таежный восстанавливают электроснабжение после природных пожаров. Причиной происшествия стала сухая трава, огонь охватил населенный пункт еще 25 апреля.

- 25 апреля на территорию выехала оперативно-выездная бригада Алапаевского района коммунальных электрических сетей для отключения оборудования – КТП 10/0,4кВ - от электроснабжения. Отключение было необходимой мерой, так как пожар подошел вплотную к подстанции, - рассказали в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Электромонтеры занимаются заменой трех сгоревших опор воздушных линий электропередачи, прокладывают новую воздушную линию и ведут наблюдение за ситуацией.

Напомним, в уральском поселке Таежный природный пожар перекинулся на жилые дома. Прибывшие на место спасатели установили, что пламенем объято уже 21 помещение, 16 из которых - жилые.