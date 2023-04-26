Уральские поисковики рассказали, как нашли 15-летнего подростка, пропавшего по дороге домой

Заявка добровольцам поступила от сотрудников ПДН Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поисковики раскрыли подробности, как разыскивали 15-летнего подростка, который пропал по дороге домой на улицу Щербакова. Его искали волонтеры отряда «Прорыв» и полиция. Заявка добровольцам поступила от сотрудников ПДН.

- После сбора необходимой информации экипаж отряда выехал на место пропажи несовершеннолетнего. Поиски продолжились через отсмотр камер наружного видеонаблюдения. В поиске очередного видео объекта на ул. Гастелло, 25, одним из представителей отряда была замечена группа молодых людей, человек 15-20. Среди которых был и пропавший, - рассказали в отряде «Прорыв».

Ранее волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали, как идут поиски Анатолия Голдобина, который перестал выходить на связь еще 31 марта.

- По словам родственников, приехал в Екатеринбург из Нижнего Тагила на электричке и по пути от вокзала до родственников потерялся. Неместный, город не знает. Ранее не терялся, с близкими конфликтов не было. Телефона при себе нет, - уточняли в отряде.