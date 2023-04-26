В суде поддержали отстранение от должности генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина

В следствии полагали, что Гайсин похитил вверенные ему 333 миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловском областном суде оставили без изменений отстранение от должности генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина на время разбирательства.
Ранее в следствии полагали, что Гайсин похитил вверенные ему 333 миллиона рублей, который он передал в виде займов на счета подконтрольных ему компаний, причинив ущерб государственной корпорации «Ростех».
- Органами предварительного расследования Гайсин обвиняется по ч.1 ст.201 и ч.4 ст. 160 УК РФ. Постановление суда было обжаловано стороной защиты в вышестоящем суде, но безуспешно – судебный акт признан законным и обоснованным, - уточнили в пресс-службе суда.
Напомним, в 1995 году Малик Гайсин стал депутатом Госдумы, где вошел в Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам. Он уволился с коммерческих должностей из-за запрета, но продолжил принимать участие в работе предприятия, где во второй половине 90-х годов он довел свою долю до 29% акций.
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