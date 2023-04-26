В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину за поджог сухой травы в Шарташском парке

Огонь не успел распространиться на большую территорию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге днем 26 апреля полицейские поймали мужчину, который поджег сухую траву в Шарташском лесопарке. Огонь не успел распространиться на большую территорию.
- Доставленный в территориальный ОВД гражданин ведет асоциальный образ жизни, постоянного места жительства не имеет. В настоящее время сотрудники полиции уже привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городской полиции.
Ранее в Калиновском парке Екатеринбурга днем 26 апреля загорелась сухая трава. На борьбу с огнем, который распространился на площади три гектара, отправили 16 человек.
- На площади три гектара горит сухая трава. На месте работает 16 человек и три единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
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