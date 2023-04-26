Владелец запросил за них 15 миллионов и 875 тысяч рублей Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Екатеринбурге выставили на продажу сеть кафе «Крошка Картошка». Заведения находятся в четырех точках уральской столицы: торговых центрах, а также в аэропорту Кольцово. Владелец запросил за них 15 миллионов и 875 тысяч рублей.

- В сеть входят точки, открытые по франшизе с известным именем. Также передаются эксклюзивные права на Екатеринбург по дальнейшему развитию. Выгодное расположение точек в самых крупных ТЦ Екатеринбурга и в аэропорту обеспечивает постоянный поток покупателей, - говорится в объявлении на Avito.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выставили на продажу половину доли в здании Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) на улице Карла Либкнехта, 1. Аукцион начинается от 500 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте «Торги-ру».

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