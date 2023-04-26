В Калиновском парке Екатеринбурга загорелась сухая трава

На площади три гектара горит сухая трава. На месте работает 16 человек и три единицы техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калиновском парке Екатеринбурга днем 26 апреля загорелась сухая трава. На борьбу с огнем, который распространился на площади три гектара, отправили 16 человек.

- На площади три гектара горит сухая трава. На месте работает 16 человек и три единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о введении специального противопожарного режима на территории региона из-за сильных пожаров в нескольких населенных пунктах. Соответствующий документ подписан в среду в первой половине дня.

- Режим повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится с 26 апреля, - рассказывают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

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