Спасатели просят жителей региона во время непогоды соблюдать меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчан предупредили об усилении ветра до 17 метров в секунду. Ветреная погода ожидается в регионе в четверг, 27 апреля.

- В период предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, - обратились к жителям региона в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напомнили, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. На улице стоит держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев и строящихся или ремонтируемых зданий.

Садоводам и огородникам желательно отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции. Также рекомендуется прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте.

Автомобилистам в ветреную погоду необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством, а также не оставлять машины вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru