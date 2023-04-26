Баскетбольный клуб УГМК обыграл с сухим счетом курское «Динамо»

БК УГМК оформил хет-трик после взятия трех титулов в сезоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Баскетбольный клуб УГМК стал шестнадцатикратным чемпионом России после победы с сухим счетом над курским «Динамо» в рамках финальной серии игр плей-офф PARI Чемпионата России. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Два первых матча финальной серии до трех побед провели в Екатеринбурге. При этом во втором метче победитель определился в дополнительное время. Третья игра между УГМК и «Динамо» завершилась со счетом 56:79.

По результатам турнира MVP чемпионата признали центровую команды УГМК Марию Вадееву, лучшим разыгрывающим стала Александрия Бентли.

По итогам игры БК УГМК оформил хет-трик после взятия трех титулов в сезоне.