Сотрудникам тюремной больницы, пострадавшим от пожара в Сосьве, выплатят 300 тысяч рублей

Пожар уничтожил 92 дома. Фото: читательница «КП-Екатеринбург»

Оставшиеся без жилья из-за пожара в Сосьве сотрудники ЛИУ-23 (лечебно-исправительное учреждение), получат выплаты по 300 тысяч рублей. Пожар в уральском поселке начался днем 25 апреля на местной пилораме.

За считанные часы он охватил жилые дома и другие постройки. Всего огонь уничтожил около 100 строений. Сгорело и здание больницы ФСИН. Из-за пожара эвакуировали 240 осужденных.

Сотрудники лечебно-исправительного учреждения, лишившиеся своих домов получат выплаты от Федеральной службе исполнения наказаний.

- По указанию директора ФСИН России на первое время сотрудникам ЛИУ-23, оставшимся без жилья, будет выплачена неотложная материальная помощь в размере 300 тысяч рублей, а также проведена оценка причиненного им ущерба. Даже если супруги оба работают в учреждении, каждый получит по 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ФСИН.

На данный момент пожар удалось локализовать. При его тушении используется 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.

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