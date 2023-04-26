Суд оставил под стражей подростка, обвиняемого в насилии над учеником спецшколы Екатеринбурга

Под арестом парень пробудет до июня 2023 года. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Свердловский областной суд оставил под стражей подростка, обвиняемого в сексуальном насилии в спецшколе закрытого типа №124 в Екатеринбурге.16-летний Даниил (имя изменено. Прим.ред) 14 апреля был заключен под стражу. Решение вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Органами предварительного расследования подросток обвиняется по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Однако судебный акт был обжалован стороной защиты.

- По итогам апелляционного рассмотрения судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда оставила апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Под арестом обвиняемому предстоит пробыть по 11.06.2023 года включительно, - сообщили в пресс-службе Областного суда Свердловской области.

Напомним, что помимо Даниила в насильственных действиях над учеником школы-интерната подозревают и другого подростка, которому 15 лет. Об издевательствах над школьником стало известно после того, как он сбежал из учебного заведения в середине апреля. Насилие было одной из мер наказания для провинившихся детей, которое ввел преподаватель.

Недавно юристы спецшколы обратились в Чкаловский районный суд с просьбой перевести пострадавшего от насильственных действий подростка в другое учреждение. По мнению адвоката пострадавшего, такими действиями в школе пытаются снять ответственность за случившиеся.