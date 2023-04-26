По дублеру улицы Краснолесья закроют движение

На участке, который собираются перекрыть, перед началом работ установят дорожные знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

По дублеру улицы Краснолесья в Екатеринбурге с 15 мая по 18 июня закроют движение. Почти месяц здесь будут идти строительные работы.

- Рабочие АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроют движение транспорта по дублеру улицы Краснолесья, на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Строить рабочие будут тепловую сеть. На участке, который собираются перекрыть, перед началом работ установят дорожные знаки и указатели. По завершении работ сотрудники «ЕТК» восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Напомним, в Екатеринбурге в мае закроют движение по улице Печерской. Ограничение связано с прокладкой теплосети.

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