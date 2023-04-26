25 апреля произошли крупные пожары в нескольких муниципалитетах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки воздуха в Прогрессе и Сосьве, где 25 апреля произошли крупные пожары. В поселке Прогресс установлено превышение ПДК по формальдегиду и содержанию взвешенных веществ, в поселке Сосьва - превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц.

В Сосьве также взяты на контроль условия проживания, питания, водоснабжения погорельцев в пунктах временного размещения на базе школы и гостиницы.

- В адрес МУП «Водоканал», осуществляющее централизованное питьевое водоснабжение п. Сосьвы, направлено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Прогрессе горела пилорама. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В Сосьве пожарные локализовали огонь на площади девять квадратных метров.

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