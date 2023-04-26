ЛСП не приедет на «Ночь музыки» в Екатеринбург

ЛСП выступал на фестивале в 2019 году. Фото: соцсети музыканта
ЛСП не приедет на «Ночь музыки» в 2023 году. О причинах «КП-Екатеринбург» рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.
- Музыканты не отказывались. Нам не удалось договориться, так как они записывают новые треки, и концертная деятельность на этот период у них не запланирована, - сообщил Евгений Горенбург.
Напомним, ЛСП был хедлайнером «Ночи музыки» в 2019 году. Тогда певец прервал свое выступление из-за начавшейся давки.
Директор фестиваля также объявил о том, что на фестивале в этом году будет открыта рок-площадка возле памятника «Черный тюльпан». Хедлайнерами на ней станут Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и группа «Зверобой».
Также на «Ночи музыки»-2022 выступят Валерий Сюткин, группа «Моя Мишель» и «Золото».
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