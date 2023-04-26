За объекты, которые благоустроят в 2024 году, проголосовали 22 тысяч тагильчан

Каждый год в Нижнем Тагиле благоустраивают новые территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле больше 22 тысяч горожан отдали свои голоса за объекты благоустройства, которые реконструируют в 2024 году. На первом месте оказалась территория у домов № 5, 7 и 11 по проспекту Строителей в самом центре Тагила. За этот объект отдали голоса 11 тысяч человек.

По данным издания TagilCity.ru, вторую строчку в голосовании заняла площадь перед Машиностроительным колледжем, который расположен по проспекту Вагоностроителей, 14а. За этот объект свои голоса отдали 4 328 жителей Нижнего Тагила.

Тройку лидеров замыкает лесопарковая зона в поселке Рудника имени III Интернационала – 4 328 голосов.

Голосование продлится до конца мая 2023 года.