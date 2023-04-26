Сальмонеллы могли оказаться в свинине из-за нарушения санитарно-гигиенических норм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в свинине нашли сальмонеллы. Они являются возбудителями кишечной инфекции - сальмонеллеза.

- Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружила свинину, зараженную патогенным микроорганизмом, - рассказали в региональном Россельхознадзоре. - Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы при проведении микробиологических исследований образца мяса свинины выявили сальмонеллы группы В.

Микроорганизмы, найденные в мясе, устойчивы к антибиотикам и дезинфицирующим средствам и выживают в условиях экстремального холода. Кроме того, они сохраняют способность к размножению в мясе до полугода. Погибают сальмонеллы при кипячении и при прямом воздействии ультрафиолетового излучения.

Специалисты объяснили, что сальмонеллы могли оказаться в свинине из-за нарушения санитарно-гигиенических норм и правил на любой стадии производства, хранения и перемещения продукции.

Референтный центр известил крупное сельскохозяйственное предприятие Свердловской области, которое заказывало исследования, о выявленном нарушении, чтобы свиноводы приняли экстренные меры по обеспечению безопасности выпускаемой продукции.

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