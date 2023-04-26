Алексей Орлов подал документы для участия в предварительном голосовании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выдвинулся на праймериз в гордуму Екатеринбурга.

- Алексей Орлов примет участие в предварительном голосовании в качестве кандидата, - рассказали в telegram-канале «Единая Россия.Свердловская область».

Ранее документы для участия в предварительном голосовании подал Антон Шипулин.

Напомним, ранее в Екатеринбурге 31 марта прошли общественные слушания, участники которых одобрили поправки в Устав города, меняющие схему выборов в городскую думу.

Слушания посетили 917 человек. Участникам рассказали, что по новой схеме в гордуме будет 35 депутатов, 10 из которых проходят по партийным спискам. Еще 25 - по округам. Согласно другой поправке, появляется возможность выбирать нескольких вице-спикеров гордумы.

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