В Свердловской области за сутки было зафиксировано 23 лесных пожара

14 летных пожаров ликвидировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по данным на 26 апреля за сутки зафиксировано 23 лесных пожара. 14 из них общей площадью в 64,05 гектар удалось ликвидировать. Еще три возгорания в Первоуральске, Артемовском и Шалинском городских округах общей площадью 24,3 гектар локализованы.

- По данным на 09:00, ликвидированы пожары в Первоуральском городском округе площадью 4 тысячи квадратных метров, Ирбите площадью 850 квадратных метров. и Горноуральском городском округе площадью 650 квадратных метров, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Ранее сообщалось, что пожарными локализован огонь в Сосьве на площади 9 тысяч квадратных метров, где уничтожено 92 дома и в поселке Таежный на площади 2700 квадратных метров, где огонь охватил 21 здание.

Напомним, в Свердловскую область приехал замминистра МЧС России Илья Денисов. Вместе с оперативной группой он будет координировать работу по тушению пожаров.

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