Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели утром, 26 апреля локализовали пожар в поселке Таежный. Огонь распространился на площади 2700 квадратных метров.

- Огнеборцам удалось отстоять от огня 79 домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, сообщение о пожаре в поселке Таежный поступило днем, 25 апреля. Огонь охватил 21 дом, 16 из которых жилых. Спасателями было эвакуировано 27 человек, в том числе три ребенка. Они были размещены в пункте временного размещения.

К тушению от РСЧС было привлечено более 30 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к месту пожара направлен вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством.

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