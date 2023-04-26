Мальчика искали волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 15-летнего мальчика, пропавшего 24 апреля.

- Найден, жив! Обнаружен поисковым отрядом «Прорыв». Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Мальчика искали волонтеры и сотрудники полиции. Он пропал по пути домой.

Напомним, в Екатеринбурге 25 апреля пропали два мальчика 14 и 11 лет. Они ушли из дома и не вернулись. Волонтеры «ЛизаАлерт» организовали сбор на их поиск.

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