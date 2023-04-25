В Екатеринбурге идут поиски двух пропавших мальчиков

Мальчики не вернулись домой. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге 25 апреля пропали два мальчика. Улугбеку Баходуру 14 лет, а Бахрому Ахмедову 11 лет. Они ушли из дома и не вернулись. Их поисками занимается полиция и волонтеры. Об этом сообщили в «ЛизаАлерт».

Старший парень ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, с черными волосами и черными глазами. На момент исчезновения был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Бахром ростом 130 сантиметров, он плотного телосложения, с черными волосами и карими глазами.

- Был одет: черная куртка, черный спортивный костюм, черные кроссовки, - рассказали в поисковом отряде.

Если вам известно, где сейчас находятся мальчики, сообщите об этом волонтеру «ЛизаАлерт» Эльме по номеру 89527356883 или Анастасии по номеру 89321176758. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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